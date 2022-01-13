السعودية تعتزم إمداد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد
أعلن خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أمس الأربعاء، عن اعتزام المملكة امتداد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد.
وقال الفالح خلال مؤتمر للتعدين في الرياض: "إن السكك الحديدية الجديدة ستمتد عبر البلاد وستنضم إلى الشبكة الموجودة بالفعل".
وأضاف: "أن وزارته تعكف على صياغة قانون استثمار جديد سيلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين".
وتابع وزير الاستثمار السعودي: "أن القانون سيسن خلال هذا العام وسيضاف إلى إصلاحات تنظيمية وقانونية أخرى طبقتها المملكة".
وتابع وزير الاستثمار السعودي: "أن القانون سيسن خلال هذا العام وسيضاف إلى إصلاحات تنظيمية وقانونية أخرى طبقتها المملكة".
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