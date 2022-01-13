السعودية تعتزم إمداد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد





وأضاف: "أن وزارته تعكف على صياغة قانون استثمار جديد سيلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين".



وتابع وزير الاستثمار السعودي: "أن القانون سيسن خلال هذا العام وسيضاف إلى إصلاحات تنظيمية وقانونية أخرى طبقتها المملكة".





رام الله - دنيا الوطنأعلن خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أمس الأربعاء، عن اعتزام المملكة امتداد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد.وقال الفالح خلال مؤتمر للتعدين في الرياض: "إن السكك الحديدية الجديدة ستمتد عبر البلاد وستنضم إلى الشبكة الموجودة بالفعل".