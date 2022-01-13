عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وطلاب المعاهد التوراتية وحاخامات اقتحموا الأقصى

رام الله - دنيا الوطنجددت مجموعة من عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأنهم اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدواً طقوساً تلمودية في ساحاته، بحماية شرطة الاحتلال التي عمدت إلى إخراجِ مسن من المسجد لمجرد اعتراضه على منعه من الجلوس في المنطقة الشرقية واحتجاجه على أداء المستوطنين طقوسًا تلمودية.ويتعرض الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.