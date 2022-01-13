السيسي يكشف تفاصيل حواره مع السفيرة الأمريكية بشأن الإخوان المسلمين



وروى الرئيس المصري واقعة جرت، في العام 2011، قال إنها مُسجلة في محاضر رسمية، أن السفيرة الأمريكية لدى بلاده، سألته حول توقعاته مَن يحكم مصر، فكانت إجابته، بأنهم جماعة "الإخوان المسلمين"، ثم أردفت وبعد ذلك، فأوضح لها أنهم "هيمشوا"، وفق تعبيره.



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "سألتني (السفيرة الأمريكية) ليه، قولتها الشعب المصري لا يُقاد بالقوة، لا يدخل الجامع أو الكنيسة بالعافية".



وقال السيسي: "مصر تتعامل بأعلى درجات الشفافية في كل شيء، ولا تقبل أبداً أي سلوك غير منضبط طبقاً للمعايير الدولية والخاصة بحقوق الإنسان".



وأردف بقوله: "مفيش حد يقدر على الشعب المصري أو يفرض عليه قبضة أمنية، الشعب المصري لا يُقاد بهذه الطريقة".





رام الله - دنيا الوطنكشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تفاصيل حواره مع السفيرة الأمريكية بشأن الإخوان المسلمين، جاء ذلك خلال جلسة "شركاء التنمية" التي عُقدت، مساء أمس الأربعاء، على هامش منتدى شباب العالم، الذي يقام، حالياً، في مدينة شرم الشيخ المصرية.