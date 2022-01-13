الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطناً على هدم منشأته التجارية في القدس

رام الله - دنيا الوطنأجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطناً على هدم منشأته التجارية في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن بلدية الاحتلال في القدس أجبرت المقدسي جمال محمد علي على هدم منشأته التجارية قيد الإنشاء، على مساحة 150 مترا مربعا في المخيم.وكانت بلدية الاحتلال سلمت المقدسي علي قرارًا بهدم منشأته التجارية في الرابع من كانون الثاني الجاري، وخيرته بين أن يقوم بهدمها ذاتيًا، أو أن تنفذ آلياتها عملية الهدم ويدفع هو تكاليف الهدم.