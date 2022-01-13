الكيلة: لا علاقة بين قرارات التنقل الداخلي ووفاة الطفل المرحوم سليم النواتي

مي الكيلة

رام الله - دنيا الوطنأفادتوزيرة الصحة، اليوم الخميس، أنه لا علاقة ما بين قرارات التنقل الداخلي التي أجريت في وزارة الصحة وبين وفاة الطفل المرحوم سليم النواتي.وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية: "إن كرامة د. هيثم الهدري وجميع العاملين في وزارة الصحة هي جزء من كرامة الوزارة، ولن تسمح بالتعرض لها".وأهابت وزيرة الصحة بجمهور المواطنين والصحافيين والنشطاء لتحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو تصريحات، مؤكدة أن قرارات التنقل التي اتخذت تأتي في سياق التدوير الروتيني التي تهدف لتطوير العمل والأداء، وتبادل التجارب والخبرات، مؤكدة أن منهج التدوير مهم في جميع المؤسسات، ويصب في صالح تطوير مؤسسات الدولة.وكانت وزيرة الصحة شكلت لجنة تحقيق أول أمس، في ملف وفاة الطفل المرحوم سليم النواتي، للوقوف على جميع حيثياته، حيث ما زالت اللجنة تُباشر عملها.