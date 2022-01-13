تعرف على قائمة الدول الأكثر تضرراً في العالم بفيروس (كورونا)

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وأضافت: "أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 62.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 36 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.6 مليون حالة".



وبحسب أحدث البيانات، فإن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ843 ألفا و624 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ620 ألفا و507 وفيات ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 484 ألفا و655 وفاة.









رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 315 مليونا و390 ألفا و402 حالة، وفق ما أفادت به جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية.وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و510 آلاف و327 وفاة"