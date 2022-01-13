شؤون فلسطينية

الشبكة تسلم رسالة للاتحاد الاوروبي تطالب بتراجع هولندا عن قرارها

الشبكة تسلم رسالة للاتحاد الاوروبي تطالب بتراجع هولندا عن قرارها
رام الله - دنيا الوطن
طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الهولندية من أجل التراجع عن قرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي وعدم الرضوخ للابتزاز الاسرائيلي .

وأكدت الهيئة التنسيقية للشبكة خلال لقاءها بمدير مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة أيمن فتيحة بمقر الاتحاد الأوروبي في مدينة غزة على أن القرار الهولندي جاء استجابة لحملة التحريض الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وهو انتهاك فاضح للمواثيق والمعاهدات الدولية وللحق في تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها.

وأشارت الهيئة التنسيقية إلى أن اتحاد لجان العمل الزراعي هو منظمة أهلية تعمل تحت القانون الفلسطيني وملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ولها دور مهم في تعزيز صمود المزارعين في مواجهة اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت الهيئة التنسيقية للشبكة على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال حملة التحريض وتصنيف المنظمات الأهلية بما يسمى بالإرهاب من أجل تجفيف منابع التمويل لهذه المنظمات وتقويض دورها المهم في فضح انتهاكات الاحتلال وبرامجها
الهادفة إلى تعزيز صمود المزارعين على أرضهم.

وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الاتحاد الأوروبي بضرورة استمرار دعمه لاتحاد لجان العمل الزراعي وغيره من المنظمات الأهلية والضغط من أجل حماية هذه المنظمات ومواجهة حملة التحريض الإسرائيلية.

وفي نهاية الاجتماع سلم أعضاء الهيئة التنسيقية السيد فتيحة مذكرة تطالب الاتحاد الأوروبي بتحرك جاد من أجل ضمان تراجع هولندا عن قرارها واستمرار دعمها لاتحاد لجان العمل الزراعي مشددين على ان العمل الاهلي الفلسطيني سيواصل
دوره من اجل تعزيز صمود ابناء شعبنا ضمن رؤية حقوقية في اطار القانون الدولي وتحقيق العدالة.

أخبار ذات صلة

روسيا للناتو: لا نسعى للخيار العسكري لكننا جاهزون له

روسيا للناتو: لا نسعى للخيار العسكري لكننا جاهزون له

(أشـد) يحذر من تدهور التعليم المدرسي بسبب تفاقم الوضع الإنساني في غزة

(أشـد) يحذر من تدهور التعليم المدرسي بسبب تفاقم الوضع الإنساني في غزة

معروف: 1260 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية بغزة خلال 2021

معروف: 1260 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية بغزة خلال 2021

حماية: قرار الحكومة الهولندية هو تعقيد للحالة الإنسانية للفلسطينيين

حماية: قرار الحكومة الهولندية هو تعقيد للحالة الإنسانية للفلسطينيين

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اللواء أبو بكر يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات

اللواء أبو بكر يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطناً على هدم منشأته التجارية في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطناً على هدم منشأته التجارية في القدس

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منشأته التجارية في مخيم شعفاط

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منشأته التجارية في مخيم شعفاط

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

روسيا للناتو: لا نسعى للخيار العسكري لكننا جاهزون له

روسيا للناتو: لا نسعى للخيار العسكري لكننا جاهزون له

(أشـد) يحذر من تدهور التعليم المدرسي بسبب تفاقم الوضع الإنساني في غزة

(أشـد) يحذر من تدهور التعليم المدرسي بسبب تفاقم الوضع الإنساني في غزة

معروف: 1260 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية بغزة خلال 2021

معروف: 1260 انتهاكًا بحق الحريات الإعلامية بغزة خلال 2021

حماية: قرار الحكومة الهولندية هو تعقيد للحالة الإنسانية للفلسطينيين

حماية: قرار الحكومة الهولندية هو تعقيد للحالة الإنسانية للفلسطينيين

اللواء أبو بكر يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات

اللواء أبو بكر يُحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرات

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطناً على هدم منشأته التجارية في القدس

الاحتلال الإسرائيلي يجبر مواطناً على هدم منشأته التجارية في القدس

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منشأته التجارية في مخيم شعفاط

الاحتلال يجبر مواطنًا على هدم منشأته التجارية في مخيم شعفاط

الشبكة تسلم رسالة للاتحاد الاوروبي تطالب بتراجع هولندا عن قرارها

الشبكة تسلم رسالة للاتحاد الاوروبي تطالب بتراجع هولندا عن قرارها

منوعات

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

شاهد: عادل إمام يغازل فتاة في عزاء الإبراشي

&#34; بكل غرور&#34;.. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

" بكل غرور".. شمس الكويتية تعلن تصدرها الأولى عالمياً على تطبيق(التيك توك)

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

ممثلة لبنانية عانت من الاكتئاب وترفض إظهار طفليها لهذا السبب

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

بعمر الـ60.. النجم سايمون كاول يعرض الزواج على أم ابنه

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

هجوم قوي على منة شلبي واتهامها بالعنصرية والسادية.. ما السبب؟

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

صديق وائل الإبراشي يكشف بالأدلة تفاصيل جريمة مقتله

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

أول تعليق من زوج الفنانة سميرة أحمد على شائعة وفاتها

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية &#34;اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز&#34;

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية "اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز"

عربي

شاهد: سيول تجتاح أربيل العراقية وتتسبب في خسائر مادية

شاهد: سيول تجتاح أربيل العراقية وتتسبب في خسائر مادية

السعودية تعتزم إمداد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد

السعودية تعتزم إمداد 14 ألف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية في أنحاء البلاد

شاهد: انفجار غامض يهز بلدتين جنوب لبنان

شاهد: انفجار غامض يهز بلدتين جنوب لبنان

وزير الطاقة السعودي يعلن وجود كميات هائلة من اليورانيوم بالمملكة

وزير الطاقة السعودي يعلن وجود كميات هائلة من اليورانيوم بالمملكة