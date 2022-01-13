"شبكة المنظمات الأهلية" تسلم رسالة للاتحاد الأوروبي بخصوص تمويل هولندا للجان العمل الزراعي

رام الله - دنيا الوطنطالبت شبكة المنظمات الأهلية الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الهولندية من أجل التراجع عن قرارها بوقف تمويل اتحاد لجان العمل الزراعي وعدم الرضوخ للابتزاز الإسرائيلي.وأكدت الهيئة التنسيقية للشبكة خلال لقاءها بمدير مكتب الاتحاد الأوروبي في قطاع غزة أيمن فتيحة بمقر الاتحاد الأوروبي في مدينة غزة على أن القرار الهولندي جاء استجابة لحملة التحريض الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وهو انتهاك فاضح للمواثيق والمعاهدات الدولية والحق في تشكيل الجمعيات و استقلالية عملها.وأشارت الهيئة التنسيقية إلى أن اتحاد لجان العمل الزراعي هو منظمة أهلية تعمل تحت القانون الفلسطيني و ملتزمة بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ولها دور مهم في تعزيز صمود المزارعين في مواجهة اعتداءات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.وشددت الهيئة التنسيقية للشبكة على أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال حملة التحريض وتصنيف المنظمات الأهلية بما يسمى بالإرهاب من أجل تجفيف منابع التمويل لهذه المنظمات وتقويض دورها المهم في فضح انتهاكات الاحتلال وبرامجها الهادفة إلى تعزيز صمود المزارعين على أرضهم.وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الاتحاد الأوروبي بضرورة استمرار دعمه لاتحاد لجان العمل الزراعي وغيره من المنظمات الأهلية والضغط من أجل حماية هذه المنظمات ومواجهة حملة التحريض الإسرائيلية.وفي نهاية الاجتماع سلم أعضاء الهيئة التنسيقية السيد فتيحة مذكرة تطالب الاتحاد الأوروبي بتحرك جاد من أجل ضمان تراجع هولندا عن قرارها واستمرار دعمها لاتحاد لجان العمل الزراعي مشددين على أن العمل الأهلي الفلسطيني سيواصل دوره من اجل تعزيز صمود أبناء شعبنا ضمن رؤية حقوقية في إطار القانون الدولي وتحقيق العدالة.