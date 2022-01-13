المغرب يقبل تعيين سفير ألماني جديد



وقالت السفارة الألمانية: "لقد سررنا بمنح موافقة للسفير تسان-أيزن"، وفق (هسبريس)



وأضافت السفارة "أن الحكومة الفيدرالية الألمانية الجديدة عملت في الأسابيع القليلة الماضية على تعيينات جديدة في مناصب دبلوماسية مهمة ولهذا، سيقدم طلب اعتماد جديد لشغل منصب سفير الجمهورية الألمانية الفدرالية لدى المملكة المغربية في المستقبل القريب".



وتابعت "من وجهة نظر الحكومة الاتحادية الألمانية، فإن من مصلحة كل من ألمانيا والمملكة المغربية أن تستمر العلاقات الموسعة والجيدة في جميع المجالات وأن تعود إلى سالف عهدها قبل شهر مارس من السنة الماضية".



وذكرت السفارة الألمانية: "أن هذا القرار يعد الطريقة المثلى من أجل إزالة أي سوء تفاهم وذلك من خلال التواصل بروح من الشراكة والاحترام مع بعضنا البعض، نحن على ثقة بأن التوترات التي نشأت ستتم إزالتها، وذلك بالتركيز على القواسم المشتركة".



يشار إلى أنه شهدت توترات بين البلدين، بعد انتقاد برلين لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية أواخر 2020، فأعلنت الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية فيها.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت السفارة الألمانية في الرباط، اليوم الخميس، عن موافقة المملكة المغربية على تعيين سفير ألماني جديد، وذلك بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين التي دامت لشهور.