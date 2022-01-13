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منظمة تطالب النائب العام بفتح تحقيق جنائي حول وفاة وائل الابراشى

منظمة تطالب النائب العام بفتح تحقيق جنائي حول وفاة وائل الابراشى
رام الله - دنيا الوطن
طالبت منظمة العدل والتنمية النائب العام المستشار حمادة الصاوي بفتح تحقيق جنائي حول وفاة الاعلامي وائل الابراشي بسبب دواء مجهول لاحد اطباء الجهاز الهضمى الذى لجا اليه الاعلامى الراحل للعلاج من كورونا كما طالبت المنظمة بسرعة التحقيق فيما كشف عنه الدكتور خالد منتصر حول وفاة الابراشى.

ودعا المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائى  النيابة العامة بالتحقيق مع  الطبيب الذى زود الابراشى  دواء مجهول  بحجة شفاءه من كورونا خلال اسبوع مما ادى لتدهور حالته الصحية.

وطالبت المنظمة بفتح تحقيق جنائى حول  تصريحات الدكتور خالد منتصر بان  الابراشى لجأ إلى طبيب كبد وجهاز هضمي بناء على نصيحة صديق ، الطبيب قال إن لديه أقراصاً سحرية إكتشفها تشفي أخطر كوفيد في أسبوع وأقنعه بأن يعالج في المنزل حتى لايتسرب الإختراع العجيب.

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