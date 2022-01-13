قوات حفظ السلام تبدأ في تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي قد بدأت في تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى السلطات الكازاخستانية.وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "وفقًا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، بدأ تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم قوات حفظ السلام بحراستها إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد".وأضاف البيان أن "قوات حفظ السلام بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية والعودة إلى نقاط تمركزها الدائمة"، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).وشهدت كازاخستان، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية، تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد، حيث طلبت سلطات كازاخستان بعد ذلك، مساعدة عسكرية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي.