أنصار نتنياهو يدعون إلى احراق "إسرائيل" لإسقاط حكومة بينت

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مجموعات يهودية تنتمي إلى ما يسمى مجموعات دعم نتنياهو، دعت إلى حرق "إسرائيل" بهدف تغيير حكومة نفتالي بينت وإعادة بنيامين نتنياهو.وأوضحت أنه تم تداول رسائل صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الى حرق المحاكم، ومحطات الوقود، ومراكز الشرطة والحافلات والمؤسسات الرسمية.يذكر ان حزب (ليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو دعا الى تنظيم مظاهرات صاخبة يوم الثلاثاء المقبل في كافة المناطق ضد الحكومة وقال نتنياهو نريد دولة يهودية.