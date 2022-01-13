الهند تسجل أرقاماً قياسية بالإصابات بمتحور (أوميكرون)





وأضافت: "بلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد 2162 حالة، بعد تعافي 357 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 3 آلاف و326 شخصا".





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 620 حالة إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) لفيروس (كورونا) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 5 آلاف و488 حالة.وقالت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية: " أن ولاية ماهارشترا تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1367 حالة بعد تسجيل 86 حالة جديدة، تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 792 حالة بعد تسجيل 147 حالة جديدة".