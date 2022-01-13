الهند تسجل أرقاماً قياسية بالإصابات بمتحور (أوميكرون)
أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تسجيل 620 حالة إصابة جديدة بمتحور (أوميكرون) لفيروس (كورونا) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالمتحور إلى 5 آلاف و488 حالة.
وقالت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية: " أن ولاية ماهارشترا تصدرت عدد الإصابات، إذ سجلت 1367 حالة بعد تسجيل 86 حالة جديدة، تليها ولاية "دلهي" التي سجلت 792 حالة بعد تسجيل 147 حالة جديدة".
وأضافت: "بلغ إجمالي عدد المتعافين من المتحور الجديد 2162 حالة، بعد تعافي 357 شخصا خلال الفترة ذاتها، فيما يبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في البلاد بهذا المتحور 3 آلاف و326 شخصا".
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