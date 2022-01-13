وزير الطاقة السعودي يعلن وجود كميات هائلة من اليورانيوم بالمملكة

رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أمس الأربعاء، عن وجود كميات كبيرة من اليورانيوم التي سوف تستغلها تجارياً في المملكة.وقال بن سلمان: "نحن نتطلع لتطوير برنامجنا النووي، وسأكون صريحاً جداً بشأنه، لدينا كميات هائلة من اليورانيوم وعلينا استغلالها، وسنستعين بشركاء لاستغلال هذا المورد ونقوم بتطويره بأعلى معايير الشفافية، وسنصل إلى الجانب التجاري للاستفادة الكلية منه"، وفق (الشرق الاقتصادية).وأضاف وزير الطاقة السعودية خلال مشاركته في مؤتمر التعدين العالمي المنعقد في الرياض حالياً: "أن العالم بحاجة إلى مزيد من المرونة في ظل التحول المعقد إلى الطاقة النظيفة، وأنه يتعين عدم التخلي عن أمن الطاقة من أجل أمور الدعاية"، لافتاً إلى أن "هناك حاجة للتفكير ملياً في التحول في مجال الطاقة".