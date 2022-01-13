غانتس: لا يمكن تعويض ما خسرناه الليلة

بيني غانتس





وقال غانتس خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "حزن عميق صباح اليوم على مقتل ضابطين من الجيش من وحدة إيغوز في غور الأردن".





وأضاف غانتس: "لسوء الحظ لا يوجد شيء يمكن أن يعوض الخسارة الفادحة للعائلات والأصدقاء والوحدة"، مؤكداً أن الجيش فتح تحقيق شامل منذ الليلة لمنع تكرار مثل هذه الكارثة.





وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أعلن صباح اليوم مقتل ضابطين الليلة الماضية، نتيجة خطأ في تهديد الهوية أدى إلى إطلاق النار في كلا الاتجاهين، وذلك خلال عمليات تأمين قرب معسكر تابع للجيش الإسرائيلي في وادي الأردن.





رام الله - دنيا الوطنعلقوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، على حادثة مقتل جنديين إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار والاشتباه الخاطئ قرب أريحا.