الأردن: تأمين 17.5 مليون جرعة لقاح (كورونا) خلال عام

رام الله - دنيا الوطنأعلن عادل البلبيسي، مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف (كورونا) في الأردن، اليوم الخميس، عن تأمين 17.5 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس (كورونا) خلال عام.وقال البلبيسي: "وصل الأردن من هذه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا 11.5 مليونا"، وفق (المملكة).وأضاف: "أنه تلقي 350 ألف شخص الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح، وهذا يشكل 10% من الفئة المستهدفة".وأوضح المستشار إلى أن الفئة المستهدفة هم من مضى على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من ثلاثة أشهر، والجرعة المعززة مهمة جداً للوقاية من المتحورات.وحول الأدوية المضادة لفيروس (كورونا)، أكد البلبيسي أن هناك ثلاثة أنواع من الأدوية (نوعين عن طريق الفم ونوع عن طريق الحقن)، ووزارة الصحة في طريقها للتعاقد مع هذه الشركات لتوفيرها قريباً.