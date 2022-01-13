خاطر تدعو لإطلاق حملة فعاليات شعبية لحماية الإبراهيمي من التهويد

رام الله - دنيا الوطندعت المرشحة عن قائمة "القدس موعدنا، لمى خاطر، إلى إطلاق حملة فعاليات شعبية لحماية المسجد الإبراهيمي من خطر التهويد الذي يهدده من جانب سلطات الاحتلال.وحذرت خاطر من أن إجراءات الاحتلال المتواصلة في ساحاته ومحيطه تنذر بتهويده مع مساحات كبيرة في المنطقة الجنوبية من الخليل.ويواصل مستوطنون أعمال تخريب وحفريات على مداخل المسجد الإبراهيمي تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضمن مشروع تهويدي للمسجد وساحاته.وقالت خاطر إن هذه الحفريات تأتي في سياق استكمال خطة كبيرة، متدرجة ومتواصلة، ينتهجها الاحتلال في الخليل بهدف الوصول إلى حالة تهويد كاملة للمسجد الإبراهيمي.وما ساعده على ذلك، كما أصافت خاطر، إحكام الاحتلال السيطرة على المنطقة التي يقع فيها المسجد، وسيطرته على مساحات ومرافق عديدة في محيطه بعد تهجير عدد كبير من سكان تلك المنطقة، نتيجة حالة العزلة التي فرضها الاحتلال عليها والقيود والتضييقات المختلفة، والاعتداءات اليومية التي يمارسوها المستوطنون هناك على الفلسطينيين.ولفتت الانتباه إلى أن الاحتلال يسابق الزمن لأجل تحقيق تهويد المقدسات الإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وهذا يتطلب التنبه الرسمي والشعبي لكل هذه المخططات، لأنه ثبت أن إبطاله مرهون بالتحرك الشعبي المجابه لسياسات الاحتلال.وشددت على أنه "من المهم توعية الجمهور بمخاطر وأبعاد ما يجري، وتعبئته إعلامياً وميدانياً لأجل التحرك لحماية المسجد الإبراهيمي من خطر التهويد الكامل، وإبداع وسائل وآليات جديدة تعزز الحضور الفلسطيني فيه على مدار الوقت".