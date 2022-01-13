واشنطن تهدد الصومال بالعقوبات حال تأجيل الانتخابات التشريعية

رام الله - دنيا الوطنحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، دولة الصومال، وذلك بفرض عقوبات على قادتها، إذا أجلت الانتخابات التشريعية مجدداً.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: "إنها مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إجراء الانتخابات إذا لم يتم احترام الجدول الزمني الجديد الذي حدده المنتدى الاستشاري الوطني"، لافتةً إلى أن الانتخابات في الصومال تأخرت أكثر من عام عن موعدها.واتفق رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي وحكام ولايات البلاد، على إجراء الانتخابات البرلمانية بحلول 25 شباط/ فبراير.