شؤون فلسطينية

منظمات دولية تمنح الدكتوراه الفخرية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء

منظمات دولية تمنح الدكتوراه الفخرية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء
رام الله - دنيا الوطن
منح الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل بالشراكة مع الجامعة الملكية الأمريكية ومنظمات حقوقية وأمنية دولية، شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية للمستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تقديرا لجهوده المبذولة في الارتقاء بقطاع العدالة في فلسطين.

كما وتم منحه شهادة تقدير ولقب من أفضل 100 شخصية حول العالم للعام 2021.

وسلم الدكتور أحمد عطوة المستشار المدهون الشهادات نيابة عن المؤسسات الشريكة له، بحضور مجموعة من القضاة والمستشارين، وأعضاء الاتحاد.

من جهته أكد الدكتور عطوة أن شهادة الدكتوراه الفخرية صادرة عن عدة منظمات دولية شريكة وهي الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل، والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وشؤون اللاجئين، والجامعة الملكية الامريكية، والمركز الأمريكي الدولي للسلم وحقوق الانسان، ومنظمة القوات المتحدة الدولية، ولجنة الشرطة الاوروبية.

وأوضح أنها تمنح للشخصيات الفاعلة والمدافعة عن حقوق الإنسان والطفل، والتي ترتقي بالمنظومة العدلية والقانونية على مستوى العالم، وتم منحها للمستشار ضياء الدين المدهون لجهوده المبذولة في ترسيخ المبادئ الحقوقية.

من جهته شكر المستشار المدهون الاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل والمنظمات الشريكة على التكريم، مؤكدا أن التكريم شهادة لكافة القضاة معتبرهم شيوخ وأعمدة القضاء، ولكل من عمل في السلك القضائي وأحق الحق وبسط العدل في ربوع الوطن.

وقال المدهون: "إن شعارنا الذي نرفعه دائما تحقيق العدل وإقامته وهو منهاج شرعي وقانوني ومجتمعي، يعزز استقرار المجتمع وانتماء مواطنيه شعورهم بالثقة والحرية".







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