الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل 3 بمواجهات ومداهمات بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطن فلسطيني بجروح واعتقل 3 آخرين، فجر اليوم الخميس، خلال حملات دهم واقتحام تخللها اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال بعدد من المناطق في الضفة المحتلة.وأفادت مصادر محلية أن شابا أصيب بالرصاص الحي في اليد خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة طوباس.وأضافت المصادر أن الشاب الجريح نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال داهمت منازل شقيقين لآل "أبو خضر" وعاثت فيها خرابا.كما داهمت مخيم عسكر الجديد في مدينة نابلس واعتقلت الشابين عميد المغربي ومصطفى أبو شنب.وذكر مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي المحرر صالح أمين كميل بعد مداهمة منزله في قباطية جنوب جنين.كانت مواجهات دارت مساء أمس الأربعاء في منطقة باب الزاوية بوسط الخليل رشق خلالها شبان فلسطينيون من مسافة قريبة جدا قوات الاحتلال بالحجارة.