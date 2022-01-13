لبنان: إغلاق المدارس والبنوك تزامناً مع مظاهرات "يوم الغضب"





رام الله - دنيا الوطنأعلنت جمعية المصارف في لبنان عن إغلاق البنوك، اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر، والذي أطلق عليه بـ"يوم الغضب" بمختلف الأنحاء البلاد.وقالت جميعة المصارف: "إن القرار يأتي حفاظاً على سلامة موظفي القطاع المصرفي، ونظرا لإمكانية تعثر وصولهم إلى أماكن عملهم بسبب إضراب نقابات واتحادات النقل البري المرتقب غدا"، وفق (الوكالة الوطنية للإعلام).وفي السياق ذاته، أعلن عباس الحلبي وزير التربية والتعليم العالي بلبنان عن إغلاق المدارس والجامعات اليوم، فيما وجه وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي باتخاذ تدابير أمنية، بالتزامن مع الدعوة للتظاهر فيما سميه "بيوم الغضب"، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري.وكان الاتحاد العمالي العام وعدد من الاتحادات العمالية وخصوصاً عمال النقل البري، قد دعت لتظاهرات اليوم، وذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.