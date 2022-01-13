شؤون فلسطينية

"المحامين العرب": ما يرتكبه الاحتلال بحق الأسرى جريمة حرب

"المحامين العرب": ما يرتكبه الاحتلال بحق الأسرى جريمة حرب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
دعا النقيب المكاوي بنعيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير المناضل ناصر أبو حميد الذي تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة لليوم التاسع على التوالي.

وقال بنعيسى، في بيان وصل دنيا الوطن نسخة عنه: "إن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب جرائمه النكراء ضد الأسرى الفلسطينيين ويتعمد الإضرار بصحة المرضى منهم بعدم تقديم الرعاية الطبية لهم بما يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي الإنساني"، مشيراً أن الأسير أبو حميد الذي يعاني من سرطان الرئة أفنى سنين عمره في سجون الاحتلال وهذا ما يعد اعتداء على أبسط القيم الإنسانية.

وأكد، أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي الغاشم بحق المرضى من الأسرى يتنافى مع اتفاقية جنيف ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لن ينساها التاريخ ولن تسقط بالتقادم.

وناشد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المعيب وتحمل مسؤولياته بإلزام الكيان الإسرائيلي المارق بالانصياع إلى القانون الدولي والإفراج عن أسرى الحرية وفي مقدمتهم الأسير المناضل أبو حميد.

وأضاف بنعيسى: "أن القضية الفلسطينية كانت وستظل على رأس أولويات اتحاد المحامين العرب حتى إنهاء الاحتلال وتحرير آخر أسير فلسطيني".

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