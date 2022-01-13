طوباس: إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأصيب، اليوم الخميس، شاب من طوباس بالرصاص الحي في اليد، في مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال، والشبان خلال اقتحامها مدينة طوباس فجراً.وأفادت مصادر طبية بأن شاباً أصيب بالرصاص الحي في إحدى يديه، وصفت حالته بالمستقرة، نقل على إثرها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بحسب الوكالة الفلسطيينة الرسمية.وفي سياق متصل، قال كمال بني عودة مدير نادي الأسير في طوباس: "إن قوات الاحتلال داهمت منازل الشقيقين حاتم وسامر أبو خضر، وسامح سامر أبو خضر، وعاثت فيها خراباً".