مصر: تسجيل 28 حالة وفاة و948 إصابة جديدة بـ(كورونا)



وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 395688 من ضمنهم 329802 حالة تم شفاؤها، و 22042 حالة وفاة".



وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".



وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 948 إصابة جديدة و28 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.