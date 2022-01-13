"عن طريق الخطأ".. مقتل ضابطين إسرائيليين في إطلاق نار قرب أريحا





ووفقاً لبيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، "قُتل اثنين من ضباط الجيش الليلة الماضية، نتيجة خطأ في تهديد الهوية أدى إلى إطلاق النار في كلا الاتجاهين، وذلك خلال عمليات تأمين قرب معسكر تابع للجيش في وادي الأردن".



بدورها، قالت القناة (12) الإسرائيلية، إنه: "يظهر التحقيق الأولي في الحادث أنه بعد التدريب في غور الأردن، قام ضابطان من وحدة الكوماندوز بجولة ليلية حول قاعدتهما العسكرية، واشتبها بوجود حركة مريبة فأطلقا النار في الهواء، ظن أحد الجنود في الوحدة أن هناك عملية مسلحة، فأطلق الرصاص بالخطأ على الضابطين وقتلهما".



وأشارت القناة إلى أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي في طريقه إلى مكان الحادث لاستجواب مطلق النار شخصيًا.







رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، مقتل اثنين من جنوده في تبادل لإطلاق النار قرب أريحا.