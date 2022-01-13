الطقس: زخات متفرقة من الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً نهاراً فوق المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق إلى شديد البرودة ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، واعتباراً من ساعات المساء تسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق المناطق الشمالية تمتد تدريجياً خلال ساعات الليل إلى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة غائماً وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً، الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.والجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة لذا يكون الجو غائما و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.أما السبت، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد احيانا الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.والأحد، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية الجو شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحياناً الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تأثيرالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وشدة سرعة الرياح، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتشكل الصقيع والانجماد يومي الاثنين والثلاثاء بعد انتهاء تاثير المنخفض الجوي.