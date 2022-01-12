إثر سقوطه من علو.. وفاة طفل في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنفتحت النيابة العامة تحقيقاً وباشرت الشرطة إجراءات الكشف والمعاينة وجمع الاستدلالات في ظروف وفاة طفل أربعة أعوام اثر سقوطه من علو في محافظة بيت لحم.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بان شرطة محافظة بيت لحم تلقت بلاغاً عن وصول طفل يبلغ من العمر 4 أعوام بحالة صحية حرجة إلى أحد مشافي المحافظة مصابا ً اثر سقوطه من منزله المتواجد بالطابق السادس في منطقة الدوحة، حيث اعلن الأطباء عن وفاته فيما بعد.واضاف انه على الفور تحرك وكيل النيابة العامة وطواقم الشرطة إلى المستشفى حيث بدأت الشرطة إجراءاتها وامرت النيابة العامة بالتحفظ على جثمان الطفل لحين استكمال الإجراءات القانونية.