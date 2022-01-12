شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية" تعزي السنوار بوفاة والده وشقيقته

"العربية الفلسطينية" تعزي السنوار بوفاة والده وشقيقته
رام الله - دنيا الوطن
قدم اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية ، واجب العزاء  ليحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة،  بوفاة والده وشقيقته.

و كان اللواء البرديني ، طير برقية تعزية  لمواساة  رئيس الحركة  ، قال فيها:" باسمي وباسم رفاقي قيادة وكوادر واعضاء الجبـهة العربية الفلسطينية نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل،  بوفاة والدكم وشقيقتكم المغفور لهما المرحوم أبو خليل السنـوار ، والمرحومة جميلة مطاوع .

واضاف الأمين العام :" إننا إذ نتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة ، وبأصدق مشاعر المواساة ، والتعاطف الأخوية المخلصة ، داعيا الله عز وجل أن " يتغمدهما بواسع رحمته ، و أن يسكنهما فسيح جناته، وينعم عليهما بعفوه ورضوانه ،وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".

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