"العربية الفلسطينية" تعزي السنوار بوفاة والده وشقيقته

رام الله - دنيا الوطنقدم اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية ، واجب العزاء ليحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، بوفاة والده وشقيقته.و كان اللواء البرديني ، طير برقية تعزية لمواساة رئيس الحركة ، قال فيها:" باسمي وباسم رفاقي قيادة وكوادر واعضاء الجبـهة العربية الفلسطينية نشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل، بوفاة والدكم وشقيقتكم المغفور لهما المرحوم أبو خليل السنـوار ، والمرحومة جميلة مطاوع .واضاف الأمين العام :" إننا إذ نتقدم إليكم بتعازينا القلبية الحارة ، وبأصدق مشاعر المواساة ، والتعاطف الأخوية المخلصة ، داعيا الله عز وجل أن " يتغمدهما بواسع رحمته ، و أن يسكنهما فسيح جناته، وينعم عليهما بعفوه ورضوانه ،وأن يلهمكم وذويكم جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".