بشارة: "المالية" تقوم بمناقشة تعديل منظومة الضرائب





معايعة رحبت بالوزير بشارة في مقر وزارة السياحة والاثار، مثمنة علاقة التعاون والشراكة ما بين طواقم وزارة السياحة والاثار ووزارة المالية في سبيل تذليل العقبات والنهوض بالواقع السياحي خصوصا في ظل ما سببته جائحة كورونا من إشكاليات و معيقات وعقبات.





وتحدثت معايعة عن ما تعرض له القطاع السياحي الفلسطيني من اضرار نتيجة جائحة كورونا حيث كان هذا القطاع اول المتضررين وسيكون اخر المتعافين، اضرار اضرت بشكل كبير بالقطاع السياحي وبالمنشئات السياحية، ونامل ان ننجح في تجاوز كامل هذه العقبات والمعيقات مثلما فعلنا سابقا.





وأكد بشارة على أهمية الشراكة والتعاون ما بين وزارة المالية والقطاع السياحي الفلسطيني الخاص من خلال وزارة السياحة والاثار.





وقال: إن هذا القطاع الواعد واحد من أعمدة الاقتصاد الوطني الفلسطيني وواجبنا الحفاظ علية وتقديم ما يلزم للخروج من آثار ومعيقات جائحة (كورونا).





بشارة اكد على ضرورة استثمار كل فرصة لمناقشة القطاع السياحي بخطط وزارة المالية ومن ضمنها تعديل منظومة الضرائب لكي تصبح اكثر تحفيزا وعدالة بهدف تحقيق المزيد من البسط الافقي لتتمكن الحكومة من تخفيض الضرائب عموديا مستقبلا وتحقيق العدالة الضريبية وهو ما اكد عليه المجتمعون، حيث ان وزارة المالية تقوم بمناقشة تعديل منظومة الضرائب مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة.















رام الله - دنيا الوطناستقبلت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة، وزير المالية شكري بشارة، وذلك بحضور محافظ محافظة بيت لحم، كامل حميد، حيث جرى اللقاء في مقر الوزارة بمدينة بيت لحم.