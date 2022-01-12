حماس تهاجم تصريحات الرجوب وتصفها بـ "التوتيرية المؤسفة"





وقالت على لسان الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الرجب يعلم حقيقة من هو المعطل الحقيقي للمصالحة الفلسطينية ومن الذي عطل مسار الانتخابات الشاملة.



وتؤكد الحركة على أن "اختلاق الاتهامات الباطلة وتحريف الحقائق، لن تغطي على أصحاب منهج التفرد في الساحة الفلسطينية واستمرار تأزيمها، و عرقلة الوحدة الوطنية، والتراجع عن الانتخابات المقررة، وعرقلة برنامج المقاومة في الضفة الغربية ضد الاستيطان والاحتلال الصهيوني"، وفق تعبير قاسم.



وقالت: إن اولوياتنا النضالية والسياسية الواضحة في مواجهة المحتل، والتي تعبر عن نضج سياسي حقيقي في تقديم مصالح شعبنا العليا على اية مصالح حزبية او جهوية، جعلتنا نكون في مقدمة من يواجه صفقة القرن ويحمي قرار شعبنا، والحرص على الشراكة الوطنية والتي كانت بقرار جماعي لقيادة الحركة، وما تبعه من لقاء( الأمناء العامون) بمشاركة إسماعيل هنية رئيس الحركة.



وتابعت: كما أن ما قامت به مقاومتنا الباسلة من رسائل واضحة بالاستعداد للمواجهة واجراء المناورة الصاروخية دليل آخر على عنفوان ونضج مشروعنا المقاوم، وهو ما جعل قادة العدو يعيدون حساباتهم .



وثمنت حركة حماس موقف الفصائل الفلسطينية التي أجمعت على ضرورة الإصلاح لجميع المؤسسات الفلسطينية، وبنائها على أسس وطنية تتوافق مع تطلعات شعبنا في استعادة حقوقه، و"إننا في حركة حماس نجدد على موقفنا الداعي لإجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية والتي تعيد الاعتبار لمؤسساتنا الوطنية وتقود شعبنا بوحدة وطنية كاملة على قاعدة المقاومة والتحرير".



وختم حماس: "لقد بات من الضرورة تخلي قيادة حركة فتح والسلطة عن نهج التفرد بالحالة الوطنية، والإقصاء لكل مكونات وفصائل شعبنا، والإدراك بأهمية العمل الوطني المشترك، واعتماد برنامج نضالي حقيقي في مواجهة الاحتلال، داعية فتح إلى الالتزام بما تم التوافق عليه في جميع الحوارات التي عُقدت خلال الفترة الماضية، والمسارعة إلى عقد الانتخابات العامة بمراحلها الثلاث، وذلك لإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية في الداخل والخارج على أسس ديمقراطية للخروج من الحالة الراهنة.







وكشف الرجوب، أمس النقاب عن لقاء جمعه، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، وأعضاء من المكتب السياسي لحماس، قبل أسبوعين في اسطنبول.

وأضاف في تصريح لقناة (الميادين): أن كلام العاروري خلال لقائنا به كان إيجابياً وسيبقى إيجابياً، معرباً عن أمنيته على حماس تقديم رؤية تؤهلنا وإياهم لقيادة الشعب الفلسطيني.

وقال الرجوب: "خلال لقائنا العاروري قال كل طرف ما يفكر به على أن نلتقي ثانية لمزيد من التباحث"، مشيراً إلى أن "العاروري قامة وطنية نحترمها كثيراً".

وتابع:: "يبدو أنّ الإخوان في حماس لا يوجد لديهم موقف واضح لجهة المضي نحو الشراكة الوطنية"، ولكنه شدد على أن حركة "حماس جزء أصيل من نسيجنا السياسي والنضالي".





رام الله - دنيا الوطنتستهجن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما وصفتها التصريحات "التوتيرية المؤسفة" التي صدرت عن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.