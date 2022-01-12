زعارير: وزيرة الصحة أهدرت سمعة الهدري بالتباس وفاة الطفل النواتي





رام الله - دنيا الوطنعلق فهمي زعارير، أمين سر المجلس الاستشاري لحركة فتح، على قرار وزيرة الصحة، د. مي كيلة، بنقل هيثم الهدري، مدير دائرة شراء الخدمة إلى منصب مدير عام صحة جنوب الخليل.وقال زعارير، عبر موقع (فيسبوك): "جانب التوفيق الأخت وزيرة الصحة في توقيت نقل د. هيثم الهدرة، فأُهدرت سمعته بالتباس وفاة الطفل سليم النواتي رحمه الله وصبّر أهلهّ".وتابع: "صحيح أن د. هيثم موظفٌ في وزارة الصحة، وهو يصيب ويخطيء، ولكن لا يمكن زجه في مصيبه ولو التباساً في الرأي العام، ولا يمكن قبول ذلك، لأن فيه ظلمٌ بيّن، والقيادة عدلٌ، هذا الالتباس يجب توضيحه ورفع الظُلمة عنه".