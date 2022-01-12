منصور عباس: التسوية بالنقب بصالحنا جميعًا يهوداً وعرباً وسنقدم التوصيات التي ستؤدي لاتفاقيات مقبولة





وأضاف في تغريدة عبر (تويتر)، "أنه ليس هناك رابحون وخاسرون، فنحن جميعًا كمواطنين سننتصر عندما نزرع الأمل ونترك سكان النقب يعيشون ويكسبون لقمة العيش".





وتابع: لقد فشلت حكومات إسرائيل في معالجة قضايا النقب، وسنعيد معًا نسيج العلاقات وسيزدهر وينمو النقب لصالحنا جميعًا، وفق تعبيره.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس (القائمة العربية الموحدة) في إسرائيل، منصور عباس، إن "التسوية في النقب في صالحنا جميعًا يهوداً وعرباً وسنقدم التوصيات التي ستؤدي إلى اتفاقيات مقبولة".