مواطن كفيف من سكان شمال غزة يناشد وزارة الصحة بتحويله للعلاج في مشافي الضفة











رام الله - دنيا الوطنناشد المواطن الكفيف سعيد أحمد الغندور من سكان شمال غزة (71 عاماً) وزارة الصحة ممثلة بالدكتورة مي كيلة، بتحويله للعلاج في مشافي الضفة الغربية.ويعاني الغندور من مشاكل في العظم، حيث ركب مفصل قبل عامين، ولكن الأطباء أبلغوه بأن العظم يتأمل ويحتاج إلى عملية جراحية عاجلة.وأضاف: "دائرة العلاج بالخارج أخبرته بتحويله إلى مشافي مصر لتلقى العلاج، ولكن للأسف أنا كبير في العمر وفقير ولا حتى صحة ولا أولاد حتى أتمكن من متاعب السفر لمصر، موضحا أنه ليس لديه أولاد ولا معيل له."وناشد الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة بضرورة تحويله للمشافي الضفة وليس لجمهورية مصر لقرب المسافة ولتوفير المصاريف.للتواصل جوال رقم :0592219974