دولي

إسرائيل: كشف النقاب عن قضية ضلوع أربع نساء ورجل بالتخابر مع عميل إيراني

إسرائيل: كشف النقاب عن قضية ضلوع أربع نساء ورجل بالتخابر مع عميل إيراني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف النقاب اليوم عن قيام جهاز الأمن العام (شاباك) في إسرائيل، بإحباط محاولة إيرانية لتجنيد نساء إسرائيليات من أصول إيرانية لمهام التجسس مقابل مبالغ من الأموال.

وقالت مصدر في الجهاز: إن المشتبه بهن الأربع تخابرن مع عميل إيراني انتحل هوية يهودي إيراني باسم رامبود نامدار عبر موقع (فيسبوك) حيث طلب منهن هذا الشخص تصوير مقر السفارة الأمريكية الذي كان في تل أبيب وإبلاغه بالترتيبات الأمنية في عدة أماكن تجارية. 

وتم تسليم هؤلاء النساء الأموال عن طريق ابنة عائلة إحداهن وخلال لقاء في تركيا مع مبعوث عن ضابط المخابرات الإيرانية.

وذكر أن إحدى النساء هي من سكان مدينة "بيت شيمش" وأن الملقب نامدار طلب منها توجيه ابنها الى الانخراط في صفوف الاستخبارات العسكرية وتعقب شخصيات إسرائيلية بمن فيهم أعضاء (كنيست) كما يتهم زوجها بالتعاون معها في هذه النشاطات.

وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام بحق النساء الأربع والرجل الضالعين في القضية تشمل تهما خطيرة مثل التخابر مع عميل اجنبي والتجسس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وقال مصدر كبير في (شاباك) إن حديث يدور حول قضية تجسس خطيرة وان تم الكشف فيها عن أساليب عمل المخابرات الإيرانية التي يتوجه أفرادها متنكرين بهويات مزورة إلى نساء إسرائيليات ويقومون بإغرائهن للتخابر معهم ونقل معلومات إليهم قد تستخدم الجهة الإيرانية لارتكاب "اعتداءات إرهابية".

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