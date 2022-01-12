"التحرير الفلسطينية" تدين الجريمة النكراء التي أقدمت عليها الاحتلال بحق المسن أسعد

رام الله - دنيا الوطندانت جبهة التحرير الفلسطينية الجريمة النكراء التي أقدمت عليها قوات الاحتلال فجر الأربعاء، بحق المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عامًا) بقريه جلجليا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.وأضافت التحرير الفلسطينية أن احتجاز المسن أسعد من قبل الجنود، وتقييده وتعصيب عينيه و التنكيل به والاعتداء عليه، وتركه ملقى على الأرض حتى فارق الحياة ، تنم عن عقلية إرهابية لا تراعي الوضع الإنساني للشيوخ والأطفال والنساء والمرضى.وطالبت التحرير الفلسطينية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية بمحاسبة قادة الاحت-لال وجنوده وتقديمهم للمحاكمة لأن الصمت الدولي شجع الجنود على التغول وعلى مزيد من القتل والتنكيل بأبناء شعبنا.