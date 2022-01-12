محافظ قلقيلية يلتقي وزير الداخلية

رام الله - دنيا الوطنالتقى اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية في مكتبه اليوم وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح والوفد المرافق له والذي ضم يوسف حرب وكيل وزارة الداخلية واللواء محمد الجبريني وطاقم من الوزارة.وشارك في اللقاء نائب المحافظ العميد حسام ابو حمدة، وقائد المنطقة العميد غازي بشارات ومدراء الاجهزة الامنية.وخلال اللقاء رحب المحافظ بالوزير وهنأه بالمنصب الجديد واستلامه لمهامه وزيرا للداخلية، وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وسعيها الدائم لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، واكد على دور المؤسسة الأمنية في تطبيق القانون والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين، وأشار إلى التعاون والتناغم ما بين مكونات المؤسسة الامنية، مما انعكس ايجابا وخلق حالة من الرضى لدى المواطنين، وقدم شرحاً عن واقع المحافظة والتحديات التي تواجهها نتيجة للجدار والاستيطان.من جانبه نقل الوزير تحيات الرئيس ابو مازن ودولة رئيس الوزراء للحضور، وأشاد بصمود أهالي محافظة قلقيلية، واكد أن هذه الزيارة تاتي في اطار التواصل وتبادل وجهات النظر حول قضايا الرأي العام والقضايا الامنية، مثمنا الانسجام بين مكونات المؤسسة الامنية في المحافظة.