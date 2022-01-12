حوالي 33 مليون دولار..توقيع اتفاقيات دعم من البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديراً لصندوق الأقصى

رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وقعت الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية- جدة، بصفته مديرا لصندوق الأقصى، أربع اتفاقيات بقيمة بلغت حوالي 33 مليون دولار، وقعهما عن الحكومة وزير الحكم المحلي د. مجدي الصالح، وعن البنك الإسلامي مستشارة البنك الإسلامي في الضفة والقدس اخلاص الرطروط.وشملت الاتفاقيات؛ اتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية لعدد من الهيئات المحلية في الضفة وقطاع غزة والقدس بقيمة بلغت حوالي 26 مليون دولار، واتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية في المخيمات بقيمة بلغت حوالي 3.5 مليون دولار، وكذلك اتفاقية خاصة بتنفيذ مشروع تجهيز وتأثيث مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بقيمة 2 مليون دولار. بالإضافة إلى اتفاقية لترميم وتأهيل وصيانة مباني في البلدة القديمة بالخليل بقيمة مليون دولار، وقعها رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة مع ممثلة البنك الإسلامي للتنمية.وقال رئيس الوزراء: "إن ما يميز هذه المشاريع أن أموالها مخصصة من الصناديق العربية وهي متوفرة، وآمل من الجهات التي سوف تقوم بالتنفيذ الإسراع في تنفيذها على أكمل وجه".وشكر اشتية الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، على دعمهم المستمر لفلسطين، مشيرا الى ان المشاريع ستكون مخصصة للطرق والقطاع الصحي وإعادة إعمار البلدة القديمة في الخليل، لتعزيز صمود أهلنا في كافة المحافظات.وأوضح رئيس الوزراء ان هذه الاتفاقيات ليست الدفعة النهائية، وخلال فترة زمنية قصيرة سوف يتم الإعلان عن حزمة من المشاريع ستقدم من الصندوق العربي في الكويت وستشمل بقية الأراضي الفلسطينية، حسب الأولويات.