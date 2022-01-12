شؤون فلسطينية

رئيس الوزراء يلتقي وفداً من اللجان الشعبية للمخيمات

رئيس الوزراء يلتقي وفداً من اللجان الشعبية للمخيمات
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية وفداً موسعاً من اللجان الشعبية للمخيمات في الضفة الغربية، ضم أعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء اللجان في كافة المخيمات، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، بحضور مستشاره لشؤون الصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي.

واطلع اشتية على واقع احتياجات المخيمات وأهلها، وبحث مع الوفد عددا من القضايا المهمة التي تخص المخيمات وأوضاعها جراء تقليصات برامج الوكالة وبرامج التشغيل والمشاريع التطويرية المقدمة للمخيمات في قطاعات الحكم المحلي، التعليم والصحة.

وجرى الاجتماع على هامش توقيع اتفاقية مشاريع دعم البنية الأساسية للمخيمات في الضفة الغربية بقيمة 3,45 مليون دولار من منحة صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة الفلسطينية ملتزمة بدعم المخيمات وتنفيذ عدد من المشاريع فيها وفق الإمكانيات المتاحة لكل ما هو حيوي وممكن للتخفيف من معاناة شعبنا، في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف: "نعمل مع كافة الأطراف الدولية لضمان استمرار تحمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه، وتوفير الدعم اللازم من المانحين لتمكينها من القيام بذلك".

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على الشراكة ما بين الحكومة الفلسطينية وممثلي اللجان الشعبية في المخيمات، كشريك أساسي لخدمة المخيمات وتطويرها.

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