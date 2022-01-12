انتهاء مرحلة التسجيل والنشر والاعتراض للانتخابات المحلية 2021

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، انتهاء عملية التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، والتي انطلقت صباح يوم السبت الماضي.وأغلقت في تمام الساعة الثالثة مراكز التسجيل والنشر والاعتراض في جميع محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع وقف العمل ببرنامج التسجيل الالكتروني من خلال موقع اللجنة الإلكتروني، وذلك مع انتهاء الفترة الزمنية القانونية للمرحلة، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقاً.وتلقت اللجنة 25 شكوى واعتراض وطلب تصحيح بيانات شخصية خلال فترة الأيام الخمسة المقررة لذلك. كما جرى تسجيل أكثر من 11 آلاف مواطن جديد ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية، وبذلك بلغ العدد الكلي للمسجلين في سجل الناخبين 2.6 مليون ناخب وناخبة في جميع المحافظات يمثلون نحو 93% من المواطنين المؤهلين للتسجيل.وستشرع اللجنة خلال الأيام القادمة بمعالجة البيانات وتنقيح السجل بإزالة المتوفين وحالات التسجيل المكررة، تمهيداً لإصدار سجل الناخبين النهائي المحدث والذي يشمل كافة المسجلين ممن سيبلغوا 18 عاماً فأكثر في يوم الاقتراع، وبموجبه ستجري عمليتي الترشح والاقتراع للانتخابات المحلية.كما ستقوم اللجنة حتى يوم الإثنين المقبل بالنظر في الاعتراضات التي قدمت إليها على سجل الناخبين الابتدائي، وليتاح بعدها استئناف قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال الفترة من 17-23/1/2022، وستصدر المحكمة قرارتها النهائية بموعد أقصاه يوم الأحد 30/1/2022.يذكر أن المرحلة المقبلة من الانتخابات المحلية ستكون فتح باب الترشح ابتداءً من يوم الثلاثاء 8/2/2022 وتستمر لمدة 10 أيام بحيث تنتهي مساء الخميس 17/2/2022.