تونس تفرض حظر تجول لمواجهة انتشار (كورونا) بدءاً من غداً الخميس

رام الله - دنيا الوطنكشفت الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، عن فرض حظر تجول لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد، من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحاً، ويبدأ تطبيق تلك الإجراءات بداية من غداً الخميس لمدة أسبوعين.وقالت الحكومة التونسية في بيان لها: "إنه تقرر منع الجولان ابتداء من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحًا من اليوم الموالي، وتتولى السلط الجهوية اعتماد مؤشر نسبة الإصابات لإقرار الإجراء المذكور".وأضافت: "تم إقرار بتأجيل أو إلغاء كافة التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم، وذلك سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة".