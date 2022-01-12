اشتية: توقيع أربع اتفاقيات دعم من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 33 مليون دولار

مجدي الصالح

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

تيسير أبو سنينة

رام الله - دنيا الوطنوقعوزير الحكم المحلي عن الحكومة مع مستشارة البنك الإسلامي في الضفة والقدس إخلاص الرطروط أربع اتفاقيات، اليوم الأربعاء، بقيمة بلغت حوالي 33 مليون دولار،وشملت الاتفاقيات؛ اتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية لعدد من الهيئات المحلية في الضفة وقطاع غزة والقدس بقيمة بلغت حوالي 26 مليون دولار، واتفاقية لدعم مشاريع البنية التحتية في المخيمات بقيمة بلغت حوالي 3.5 مليون دولار، وكذلك اتفاقية خاصة بتنفيذ مشروع تجهيز وتأثيث مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بقيمة اثنين مليون دولار، واتفاقية لترميم وتأهيل وصيانة مبانٍ في البلدة القديمة بالخليل بقيمة مليون دولار، وقعهارئيس بلدية الخليل مع ممثلة البنك الإسلامي للتنمية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال اشتيةرئيس الوزراء: "إن ما يميز هذه المشاريع أن أموالها مخصصة من الصناديق العربية، وهي متوفرة، وآمل من الجهات التي سوف تقوم بالتنفيذ الإسراع في تنفيذها على أكمل وجه".وشكر اشتية الصناديق العربية والبنك الإسلامي للتنمية في جدة، على دعمهم المستمر لفلسطين، مشيرا إلى أن المشاريع ستكون مخصصة للطرق والقطاع الصحي وإعادة إعمار البلدة القديمة في الخليل، لتعزيز صمود أهلنا في كافة المحافظات.ونوه إلى أن هذه الاتفاقيات ليست الدفعة النهائية، وخلال فترة زمنية قصيرة سوف يتم الإعلان عن حزمة من المشاريع ستقدم من الصندوق العربي في الكويت وستشمل بقية الأراضي الفلسطينية، حسب الأولويات.