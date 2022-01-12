دولي

ألمانيا: 1800 شخص تلقوا لقاحات (كورونا) منتهية الصلاحية

ألمانيا: 1800 شخص تلقوا لقاحات (كورونا) منتهية الصلاحية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الألمانية، أمس الثلاثاء، عن تلقي قرابة 1800 شخص في جنوب شرقي البلاد جرعات منتهية الصلاحية من لقاح فيروس (كورونا) خلال الأسبوع الماضي.

وذكر مكتب الصحة بمدينة إبيرسبيرج، في بيان: "أن مركزًا للتطعيم في المدينة منح جرعات منتهية الصلاحية من لقاح فايزر بيونتيك خلال الفترة بين 4-6 يناير/كانون الثاني الجاري".

وأضاف: "تم حقن ما لا يقل عن 1800 شخص بجرعات من لقاحات انتهت صلاحيتها في 31 ديسمبر الماضي، لتقوم السلطات بعدها بإخطار جميع المتضررين".

وتابع مركز التطعيم، في بيان منفصل: "أنه لا توجد مخاطر صحية من الجرعات المنتهية الصلاحية، وعرض تقديم فحوصات مجانية للأجسام المضادة للأفراد المتضررين، لتحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى جرعة جديدة للحماية".

فيما وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في ألمانيا، حتى الثلاثاء، إلى 7 ملايين و570 ألفا و248، منها 114 ألفا و887 حالة وفاة، و6 ملايين و792 ألفا و300 حالة تعافي.

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