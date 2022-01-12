الرئيس المصري يوجه بسرعة الانتهاء من مراحل إعادة إعمار قطاع غزة









وأضاف السيسي: "أرجو إنهاء هذه المراحل، التي وعدنا بها في أسرع وقت مكن من أجل أشقاءنا في قطاع غزة"، وفق (اليوم السابع).وتابع خلال الجلسة النقاشية: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، قلنا إنه دايما الناس تشغل المواطنين الموجودين هناك مش هنجيب عمالة يدخلوا القطاع "، مطالباً الدول المانحة لتقديم دعم أكبر لمنظمة (أونروا) حتى تستطيع القيام بدورها.وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، الاثنين الماضي بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.