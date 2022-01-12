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ميقاتي يفتتح مركزا طبيا تبرعت به الإمارات لمعالجة مرضى (كورونا) ببيروت

ميقاتي يفتتح مركزا طبيا تبرعت به الإمارات لمعالجة مرضى (كورونا) ببيروت
رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
رام الله - دنيا الوطن
ترأس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، افتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الإماراتي- اللبناني، وذلك لمعالجة مرضى (كورونا) عند واجهة بيروت البحرية.

وقام ميقاتي بجولة بالمركز الذي تبرعت به دولة الإمارات يرافقه وزير الصحة فراس أبيض، والوزير السابق الدكتور غطاس خوري والطاقم الطبي في المستشفى، وفق (الجمهورية اللبنانية).

ووجه رئيس الوزراء اللبناني خلال الافتتاح الشكر لدولة الإمارات ولمحمد بن زايد، مؤكداً أن بلاده لا يمكن أن تنسى أن الإمارات تحسن العطاء لها.

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