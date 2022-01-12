شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية

وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم  السلعية A1&A2.

ودعت الوزارة في بيان لها، الراغبين في الاستيراد مراجعة الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني– المركز الرئيسي – مبنى  المجمع الحكومي– رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد واستكمال إجراءاتهم الخاصة بتحديث البيانات.

وذكرت أن آخر موعد لتقديم الطلبات يوم الاحد الموافق 23/1/2022 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

المجلس الوطني يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

لجنة الانتخابات: إغلاق باب التسجيل في سجل الناخبين اليوم

لجنة الانتخابات: إغلاق باب التسجيل في سجل الناخبين اليوم

الاحتلال يعتقل مواطنين من العيسوية في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنين من العيسوية في القدس

فلسطين: 6 وفيات و501 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين: 6 وفيات و501 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إصابة 14 مواطنًا بحادث سير شمال شرق القدس

إصابة 14 مواطنًا بحادث سير شمال شرق القدس

الاحتلال يهدم منزلًا وبئرين وبركسين في مسافر يطا

الاحتلال يهدم منزلًا وبئرين وبركسين في مسافر يطا

الخارجية: جرائم الاحتلال في النقب امتداداً لحربها على الوجود العربي الفلسطيني

الخارجية: جرائم الاحتلال في النقب امتداداً لحربها على الوجود العربي الفلسطيني

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 7 نواب من المجلس التشريعي خلال العام 2021

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 7 نواب من المجلس التشريعي خلال العام 2021

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية

وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية

المجلس الوطني يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

المجلس الوطني يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

الاحتلال يعتقل مواطنين من العيسوية في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنين من العيسوية في القدس

الاحتلال يهدم منزلًا وبئرين وبركسين في مسافر يطا

الاحتلال يهدم منزلًا وبئرين وبركسين في مسافر يطا

الخارجية: جرائم الاحتلال في النقب امتداداً لحربها على الوجود العربي الفلسطيني

الخارجية: جرائم الاحتلال في النقب امتداداً لحربها على الوجود العربي الفلسطيني

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 7 نواب من المجلس التشريعي خلال العام 2021

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 7 نواب من المجلس التشريعي خلال العام 2021

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة لليوم الثامن على التوالي

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة لليوم الثامن على التوالي

الخارجية: نتابع جريمة إعدام المسن عمر أسعد مع لجنة التحقيق الأممية المستمرة

الخارجية: نتابع جريمة إعدام المسن عمر أسعد مع لجنة التحقيق الأممية المستمرة

منوعات

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية &#34;اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز&#34;

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية "اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز"

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

عدوية شعبان عبد الرحيم &#34;أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني&#34;

عدوية شعبان عبد الرحيم "أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور &#34;أجمل من هنا الزاهد&#34;

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور "أجمل من هنا الزاهد"

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

عربي

السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة &#34;الأردنيات&#34; في التعديلات الدستورية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية الجديدة

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي