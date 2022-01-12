اللجنة الصومالية للاغاثة تسلم شحنة مساعدات غذائية للمتضررين من المجاعة







رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة الوطنية الصومالية للإغاثة من الجفاف، اليوم الأربعاء، عن تسليمها أول شحنة من المساعدات الغذائية إلى المتضررين جراء المجاعة في مدينة بلدوين بإقليم هيران.وقالت خديجة محمد ديري، رئيسة اللجنة الوطنية الصومالية للإغاثة: "إنهم بدأوا توزيع المساعدات، مع خطط لإرسال مساعدات مماثلة إلى مدن حدر، وغربهاري، بمحافظتي بكول وغيدو خلال الأيام المقبلة"، وفق (سونا).وفي الأسبوع الماضي، تسلم محمد حسين روبلي رئيس الوزراء الصومالي من سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد ، محمد أحمد العثمان، مساعدات إنسانية مخصصة للمنكوبين جراء موجة الجفاف.