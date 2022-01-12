التعاون الإسلامي: نتابع بقلق التطورات في جمهورية مالي عقب نتائج قمة إيكواس





و حثت الأمانة العامة كافة الأطراف المعنية على عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق من أجل العودة السلمية إلى النظام الدستوري في جمهورية مالي.





و أعربت المنظمة عن استعدادها لدعم جميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل لهذه الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي والمصالح العليا لشعبها.





و ثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جهود مجموعة دول غرب أفريقيا للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.





رام الله - دنيا الوطنتتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية مالي، عقب نتائج القمة الاستثنائية لمجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي عقدت في 9 يناير 2022.