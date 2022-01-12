عربي

التعاون الإسلامي: نتابع بقلق التطورات في جمهورية مالي عقب نتائج قمة إيكواس

رام الله - دنيا الوطن
تتابع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية مالي، عقب نتائج القمة الاستثنائية لمجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي عقدت في 9 يناير 2022.

و حثت الأمانة العامة كافة الأطراف المعنية على عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق من أجل العودة السلمية إلى النظام الدستوري في جمهورية مالي.

و أعربت المنظمة عن استعدادها لدعم جميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل لهذه الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي والمصالح العليا لشعبها.

و ثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جهود مجموعة دول غرب أفريقيا للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة

السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

موسكو: مصر احتلت المركز الأول فى رحلات الروس الخارجية

موسكو: مصر احتلت المركز الأول فى رحلات الروس الخارجية

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة &#34;الأردنيات&#34; في التعديلات الدستورية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية الجديدة

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان

الإمارات تعلن انضمامها لصندوق فرنسي سعودي لمساعدة لبنان

نقابة الأطباء المصرية ترد على اتهام أحد الأطباء في وفاة الإبراشي

نقابة الأطباء المصرية ترد على اتهام أحد الأطباء في وفاة الإبراشي

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية

وزارة الاقتصاد تعلن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالقوائم السلعية

المجلس الوطني يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

المجلس الوطني يطالب بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد

الاحتلال يعتقل مواطنين من العيسوية في القدس

الاحتلال يعتقل مواطنين من العيسوية في القدس

الاحتلال يهدم منزلًا وبئرين وبركسين في مسافر يطا

الاحتلال يهدم منزلًا وبئرين وبركسين في مسافر يطا

الخارجية: جرائم الاحتلال في النقب امتداداً لحربها على الوجود العربي الفلسطيني

الخارجية: جرائم الاحتلال في النقب امتداداً لحربها على الوجود العربي الفلسطيني

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 7 نواب من المجلس التشريعي خلال العام 2021

مركز فلسطين: الاحتلال يعتقل 7 نواب من المجلس التشريعي خلال العام 2021

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة لليوم الثامن على التوالي

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة لليوم الثامن على التوالي

الخارجية: نتابع جريمة إعدام المسن عمر أسعد مع لجنة التحقيق الأممية المستمرة

الخارجية: نتابع جريمة إعدام المسن عمر أسعد مع لجنة التحقيق الأممية المستمرة

منوعات

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

بعد دخوله للعناية المركزة.. نجل فنان مصري يكشف عن حالته الصحية

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية &#34;اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز&#34;

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية "اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز"

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

عدوية شعبان عبد الرحيم &#34;أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني&#34;

عدوية شعبان عبد الرحيم "أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور &#34;أجمل من هنا الزاهد&#34;

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور "أجمل من هنا الزاهد"

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

عربي

السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تسجل حصيلة قياسية جديدة في أعداد الإصابات بـ(كورونا)

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة &#34;الأردنيات&#34; في التعديلات الدستورية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية الجديدة

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي