مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية



ولفت الملا إلى أن هناك فرص للاستفادة من موقع مصر والطبيعة الجيولوجية كجزء من الدرع العربي النوبي، لافتاً إلى إلى ضرورة تطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع.





وذكر وزير البترول المصري: "أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية".