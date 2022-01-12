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مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية
جانب من مؤتمر التعدين الدولي في الرياض
رام الله - دنيا الوطن
قال طارق الملا، وزير البترول المصري، اليوم الأربعاء: "إن استراتيجية بلاده تعمل على تطوير مدن تعدينية وإحداها ستخصص للذهب.

وأضاف الملا، خلال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض: "أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، تعظيماً للقيمة المضافة من موارد الذهب، وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي".

وتابع: "مصر تنفذ برنامجاً طموحاً لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها".

وذكر وزير البترول المصري: "أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية".

ولفت الملا إلى أن هناك فرص للاستفادة من موقع مصر والطبيعة الجيولوجية كجزء من الدرع العربي النوبي، لافتاً إلى إلى ضرورة تطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال ضبط منظومة التشريع.

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