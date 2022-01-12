الكيلة: لجنة تحقيق ستبحث في ملف وفاة الطفل سليم النواتي

مي الكيلة

رام الله - دنيا الوطنأعلنتوزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيق في ملف وفاة الطفل المرحوم سليم النواتي، للوقوف على جميع حيثياته.وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي: "أنها شكلت يوم أمس لجنة تحقيق في ملف وفاة الطفل سليم النواتي من قطاع غزة، متقدمة باسمها واسم جميع العاملين في وزارة الصحة بأحر التعازي والمواساة من أهل الفقيد".وأكدت وزيرة الصحة أن تعليمات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية تقضي بإيلاء ملف العلاج لأهلنا في قطاع غزة أهمية قصوى.