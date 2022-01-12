شؤون فلسطينية

الديمقراطية: إعدام المسن عمر أسعد بعد التنكيل به جريمة حرب تستدعي رداً وطنياً

الديمقراطية: إعدام المسن عمر أسعد بعد التنكيل به جريمة حرب تستدعي رداً وطنياً
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إعدام المسن عمر عبد المجيد أسعد من بلدة جلجيا برام الله، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه والتنكيل به، جريمة حرب موصوفة، على شاكلة مئات الجرائم الإسرائيلية التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقالت الجبهة: "إن هذه الجريمة النكراء تؤكد أن الاحتلال يتفنن في إعدام أبناء شعبنا الفلسطيني، تارة بإطلاق النار عليهم وخاصة بعد تغيير لوائح إطلاق النار على أبناء شعبنا تبعاً لتوجيهات قيادة جيش الاحتلال، وتارة أخرى بتعذيبهم والتنكيل بهم، وتارة ثالثة بالإهمال الطبي للأسرى، في سياسة يومية يتقصد جيش الاحتلال في ارتكابها".

وأضافت الجبهة" ونحن ننعى الشهيد المسن عمر أسعد وندين جريمة إعدامه دم بارد، ندعو لرد وطني على هذه الجريمة النكراء، بمواصلة العمل على الانفكاك من اتفاق أوسلو وقيوده السياسية والاقتصادية والأمنية، والتعاطي مع إسرائيل أنها دولة
مارقة وتحتل أراضي فلسطينية، ومن حق أبناء شعبنا وقواه الحية مقاومتها بكل الأشكال حتى يرحل جيشه وقطعان مستوطنيه جاراً ذيول هزيمته عن أرضنا المحتلة بعاصمتها القدس".

ودعت الجبهة، إلى مواجهة الاحتلال والاستيطان، بتعزيز حالة الصمود والثبات، بكل ما يتطلبه ذلك من واجبات ملقاة على عاتق الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية التي من واجبها أن توفر الحماية لشعبنا وأرضنا، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذا الشعب، وباعتبارها كما يفترض أن تكون الدرع الواقي ضد عنف المستوطنين وجرائم جيش الاحتلال.

وشددت الجبهة أن إفلات دولة الاحتلال من العقاب على جرائمها وإرهابها المنظم بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، يدفعها لارتكاب المزيد من الجرائم.

وختمت الجبهة بيانها مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه أبناء شعبنا وحقوقه وإدانة الجريمة النكراء، والعمل على توفير الحماية الدولية لشعبنا ودعمه في نضاله من أجل انتزاع حقوقه الوطنية والمشروعة.

أخبار ذات صلة

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة لليوم الثامن على التوالي

الأسير ناصر أبو حميد في غيبوبة لليوم الثامن على التوالي

الخارجية: نتابع جريمة اعدام المسن عمر اسعد مع لجنة التحقيق الأممية المستمرة

الخارجية: نتابع جريمة اعدام المسن عمر اسعد مع لجنة التحقيق الأممية المستمرة

دائرة المقاطعة بالجبهة الديمقراطية تثمن إغلاق شركة الأسلحة الداعمة لدولة الاحتلال

دائرة المقاطعة بالجبهة الديمقراطية تثمن إغلاق شركة الأسلحة الداعمة لدولة الاحتلال

صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في &#34;الفجر العظيم&#34; بالأقصى

صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في "الفجر العظيم" بالأقصى

&#34;حماية&#34; يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

"حماية" يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

الكيلة: لجنة تحقيق ستبحث في ملف وفاة الطفل سليم النواتي

الكيلة: لجنة تحقيق ستبحث في ملف وفاة الطفل سليم النواتي

أبو كويك: استشهاد المسن جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة الشعبية

أبو كويك: استشهاد المسن جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة الشعبية

اشتية يدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد المسن عمر أسعد

اشتية يدين جريمة الاحتلال بحق الشهيد المسن عمر أسعد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة المقاطعة بالجبهة الديمقراطية تثمن إغلاق شركة الأسلحة الداعمة لدولة الاحتلال

دائرة المقاطعة بالجبهة الديمقراطية تثمن إغلاق شركة الأسلحة الداعمة لدولة الاحتلال

صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في &#34;الفجر العظيم&#34; بالأقصى

صبري يدعو لأوسع مشاركة فاعلة في "الفجر العظيم" بالأقصى

&#34;حماية&#34; يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

"حماية" يطالب بتحرك دولي لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

أبو كويك: استشهاد المسن جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة الشعبية

أبو كويك: استشهاد المسن جريمة بشعة تستوجب تصعيد المقاومة الشعبية

مستوطنون يغلقون طريق الناقورة وسبسطية شمال نابلس

مستوطنون يغلقون طريق الناقورة وسبسطية شمال نابلس

الديمقراطية: إعدام المسن عمر أسعد بعد التنكيل به جريمة حرب تستدعي رداً وطنياً

الديمقراطية: إعدام المسن عمر أسعد بعد التنكيل به جريمة حرب تستدعي رداً وطنياً

مؤشر دمغ المعادن الثمينة يسجل ارتفاعاً بنسبة 146%

مؤشر دمغ المعادن الثمينة يسجل ارتفاعاً بنسبة 146%

الذكرى الـ17 لاستشهاد عبدالله الديك ووافي الشعيبي

الذكرى الـ17 لاستشهاد عبدالله الديك ووافي الشعيبي

منوعات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

هند القحطاني تكشف عن ثروتها الضخمة.. وهذه رسالتها للنساء الثريات

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية &#34;اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز&#34;

فنانة لبنانية تكشف أسرار عن حياتها الزوجية "اتصدمت بجوزي بعد أول سنة جواز"

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

بطريقته الكوميدية.. محمد هنيدي يعلق على جلسة تصوير محمد صلاح

عدوية شعبان عبد الرحيم &#34;أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني&#34;

عدوية شعبان عبد الرحيم "أخي طردني من البيت وأختي استأجرت من يقتلني"

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

شاهد: ياسمين عبد العزيز تنشر صوراً لقطها الأغلى بالعالم.. والجمهور يرتعب من شكله

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور &#34;أجمل من هنا الزاهد&#34;

الظهور الأول لزوجة كريم فهمي.. والجمهور "أجمل من هنا الزاهد"

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

تصريحات جريئة من سمية الخشاب حول خلافات محمد رمضان وزوجته بسببها

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

بكلمات مؤثرة.. الإعلامية ريهام سعيد تنعى وائل الأبراشي

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

لن تصدق الشبه بينهما.. ياسمين رئيس تنشر للمرة الأولى صورة تجمعها بوالدتها

رد ناري من سمية الألفي على سؤال &#34;ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟&#34;

رد ناري من سمية الألفي على سؤال "ليه رفضتي بوسة حسين فهمي؟"

عربي

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

مصر: نعمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في الصحراء الشرقية

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة &#34;الأردنيات&#34; في التعديلات الدستورية الجديدة

رئيس الوزراء الأردني يعلق على إضافة كلمة "الأردنيات" في التعديلات الدستورية الجديدة

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية بشأن التعاون الثنائي

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 19 حالة وفاة و932 إصابة جديدة بـ(كورونا)